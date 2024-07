Il primo look di Margot Robbie con il pancione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un mix di eleganza, comfort e tendenze. Ecco la formula di stile premaman di, la star incinta delfiglio: sugli spalti di Wimbledon, a fianco del marito Tom Ackerley, si è presentata per la prima volta ad un evento ufficiale con il. Avvistata nei giorni scorsi con unoff-duty ultra chic (T-shirt annodata sopra la pancia, orecchini oro e blazer nero), questa volta l’attrice australiana ha optato per i pois, una delle fantasie preferite dei royal, e quindi perfettamente in linea con il dress code del torneo. L’abito asimmetrico, con i drappo attorno al collo e l’orlo obliquo, è firmato Alaïa, come gli accessori: in particolare la borsa di punta dell’autunno inverno della maison, il modello Le Teckel chesceglie bicolor black&white, in pendant con l’outfit.