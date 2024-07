Il Pinguino | DC rilancia il sito virale di Batman per promuovere la serie spinoff

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Mancano pochi mesi al debutto de Il, una nuovalive-action della HBO che spera di recuperare la magia di Thedel 2022. Laha già mostrato il suo grintoso mondo del crimine attraverso diversi teaser trailer – e ora sta impiegando una tattica familiare. Giovedì, ilweb “rataalada” di Theè stato aggiornato per la prima volta dopo anni, offrendo un nuovo rompicapo proprio come nel periodo precedente l’uscita del film. Ilweb mostra unadi messaggi istantanei tra criminali anonimi che sperano di collegarsi all’Iceberg Lounge, che nei fumetti è la base operativa del. Il completamento dell’enigma consentirà ai fan di prenotare i pass per l’evento di attivazione delal San Diego Comic-Con 2024 di questo mese.