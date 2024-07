Il nuovo consenso dentro alla Nato sul ruolo della Cina nel caos globale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se la Russia è il nemico, laè una minaccia sempre più concreta non solo per la regione dell’Indo-Pacifico ma anche per i paesi occidentali e per l’intera Alleanza atlantica. Il comunicato fin Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.