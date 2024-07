Il governatore ligure Giovanni Toti ai domiciliari vuole incontrare Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Vedo come una liberazione poter ridare la parola agli elettori. ma la Presidenza non è un bene personaleNei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi con gli amici del movimento politico, gli alleati E le scelte che faremo saranno per il bene della Liguria". Lo scrive, che ha chiesto dianche. .