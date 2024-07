Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lesto, così fu battezzato ildi, la briciautonoma che aveva partecipato alla spedizione verso Europa, una delle lune di Giove, all’età di 18 anni fu inserito nella rosa della squadra d’Arezzo, dopo che i padri putativi, Ugo e Pino, avevano elargito una lauta ricompensa al procuratore Santi Intasca. Fisico 1,83 metri 74 chili, con muscoli d’acciaio duttile, come la madre, ai test al campo scuola aveva corso i 2000 metri in 1 minuto e 108 secondi e i 100 mt in 9,62 secondi, eccezionale! Le partite disi svolgono in un campo quadrato di 105 metri a 4 porte e giocano in contemporaneamente quattro squadre con due palloni. Gli arbitri sono in sospensione a 6 metri dal terreno e sono 3 a, che durano 219 minuti divisi in 3 tempi, vince chi segna più gol in casi di parita’ fanno alla conta i due capitani, alla vincitrice viene dato due punti, se però il match viene risolto alla conta, i punti sono 1 e mezzo.