Il dilemma della doccia quando fa molto caldo | fredda o calda? Ecco la risposta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – Durante un’ondata di calore come quella che sta vivendo l'Italia in questi giorni, proviamo a rispondere a una domanda che si fanno in molti: per rinfrescarsi è meglio unao una? Può sembrare strano, ma unanon aiuta ad abbassare il calore corporeo: poiché restringe i vasi L'articolo Ilfalaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .