Il Comandante dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Teo Lusi in visita ad Arezzo

12 luglio 2024 – Il Comandante Interregionale dei Carabinieri di Firenze nella giornata del 11 luglio u.s., si è recato in visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri "Carmine Della Sala", sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni. L'Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Rubertà, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il Comandante Interregionale, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, soffermandosi sull'importanza della credibilità istituzionale, riconducendola sostanzialmente a quella di ogni suo singolo componente, fondamento del rapporto di fiducia tra l'Arma e i cittadini, e ringraziando i familiari dei militari per la loro capacità di condividere i sacrifici giornalmente affrontati.