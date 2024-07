I valori di Nobiltà e Umanesimo nell’uomo oggi dove sono ?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 12 luglio 2024) Melicucco – Il pensiero sulladi animo del N. Don Rosario Logiacco.. In questa epoca moderna le parole “Nobilitas” o “”, le quali portano con séfondanti dell’uomo, sembrano uscire fuori da un libro di un autore rinascimentale. Parole fuori dal coro in questa epoca, così mi direbbero in tanti. Ci troviamo, oramai da anni, davanti ad una vita sociale tele-guidata da chi gestisce i poteri tramite i mass media, con le notizie e pubblicità varie, notizie che fanno in modo che l’uomo perda la suad’animo, diventa un burattino senza fili, plagiato e plasmato are proprio come loro hanno deciso di creare, un uomo lontano daidell’, di quell’atteggiamento spirituale e culturale che lo aveva accompagnato per centinaia di anni.