Harry Conter colpisce ancora | tutte e cinque le amichevoli del Napoli in streaming a 15 euro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilha annunciato l’accordo con OneFootball, piattaforma media leader nel mondo del calcio, per trasmettere in diretta e in esclusivaledel club che si disputeranno durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Guardarelecosterà 15 euro. La prima è gratuita. Lo scorso anno il costo era di dieci euro a partita. La prima partita della squadra di Conte sarà disponibile sulla piattaforma OneFootball gratuitamente. La prima amichevole sarà contro l’Anaune Val di Non. L’acquisto delSummer Pass include le altre quattro gare a pagamento. Oltre alle garesaranno trasmesse in diretta e gratuitamente anche le conferenze stampa, interviste esclusive e gli highlights delle partite.