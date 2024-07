Gli Swifties hanno invaso Milano | tutto pronto per le due date della popstar Taylor Swift – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) La pioggia non ferma i fan digià accampati davanti allo stadio di San Siro per i concerti in programma il 13 e 14 luglio. Sono attese 130mila persone per la tappa italiana del suo Eras Tour. Un appuntamento che dà non pochi soldi nelle casse delle attività lombarde. Confcommerciostima un indotto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro tra alloggi, ristorazione e trasporto locale. «Il biglietto è costato sui 400 euro, poi ho dovuto mettere la tenda e stare qui perché ho visto altri fan che erano arrivati tre giorni fa», ha raccontato un giovane in attesa del concerto e già in fila 24 ore prima. «parla a, ognuno può rivedere un pezzetto di sé nelle sue canzoni», aggiunge un altro fan, giunto da Trieste per vedere la pop star.