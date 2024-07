Giovedì 18 luglio Tpl a rischio per sciopero nazionale di 4 ore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)18trasporto pubblico aper lodi 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Informazioni in tempo reale su romamobilita. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Com/Red/Dire).