Giochi di Parole puntata 11 | intervista a Fabio Scozzoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)è stato uno dei più grandi campioni del nostro nuoto, specializzato nella Rana. Per lui le Olimpiadi sono un ricordo scritto sulla pelle, perché dopo idi Londra si fece tatuare il simbolo olimpico, la data e l’ora della finale. Curiosamente data e ora sono le stesse che gli avrebbero fruttato un titolo mondialeEcco come si racconta il campione romagnolo, che oggi cerca di far crescere eredi in vasca .