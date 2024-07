Giacomo Bozzoli sotto choc in carcere sorvegliato a vista dopo l’arresto | non sarà interrogato per ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), arrestato ieridieci giorni di latitanza, ha trascorso la sua prima notte in cella a Cantù Mombello (Monza-Brianza). Non nello spazio “nuovi arrivi” come avviene solitamente, ma in una cella singola e. Una scelta effettuata subitol’immatricolazione e la visita medica cheha sostenuto giovedì alle 22.23. L’uomo, condannato all’ergastolo in via definitiva dalla Cassazione per omicidio, era “” e la scelta della sorveglianza a– con un agente fisso che lo ha controllato tutta notte – sarebbe stata dettata per il pericolo che potesse compiere atti autolesionistici per lo sconforto che ha espresso al suo ingresso nelcittadino. La svolta –avrebbe raccontato che era sua intenzione scrivere una lettera agli avvocati, alla famiglia e ai magistrati per professarsi ancora una volta innocente in merito all’omicidio dello zio Mario.