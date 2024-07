Giacomo Bozzoli prima notte in carcere dopo l’arresto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) –inper, il 39enne condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015. L'imprenditore è recluso dalla serata di ieri nel penitenziario di Brescia Canton Mombello,che i L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .