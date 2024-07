Gap Nord-Sud allarme rosso | nel Meridione quasi il doppio dei disoccupati e sanità al collasso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Se non affrontato con urgenza il divario rischia di trasformarsi in una frattura che farà crollare le fondamenta economiche e sociali dell’Italia, ampliando ulteriormente le disuguaglianze”, è netto il commento di Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, sul gap economico e sociale trae Sud Italia. Nell’ultimo decennio, la forbice non è stata mai ampia .