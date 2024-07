Furfaro Mister Schlein in campo nella Partita del cuore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La 'del' torna su Rai1 il 17 luglio alle 21.20 con Eleonora Daniele in conduzione. Si affronteranno la nazionale cantanti e la nazionale della politica. Tanti gli ospiti per la solidarietà all'ospedale Bambino Gesù. Già attivo il numero 45585 per le donazioni. Marco Fuffaro (Pd) e Jacopo Morrone (Lega) saranno due dei politici incon la nazionale della politica italiana.