Francia | l’impasse politica favorisce Macron che punta al governo dalle larghe intese 

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Nouveau Front Populaire, composto da diversi partiti di sinistra, diventa il primo blocco in parlamento ma non ha i numeri per governare da solo e registra le prime defezioni. La coalizioneista a sorpresa diventa la seconda forza dell’Assemblea Nazionale e cerca di attirare a sé i moderati di entrambi gli schieramenti. Il Rassemblement National, pur avendo perso le elezioni, è il partito più votato in. Sindacati già sul piede di guerra per chiedere al presidente di rispettare l’esito delle urne. (Parigi). All’esito delle urne del secondo turno delle legislative, nessun partito ottiene la maggioranza assoluta ed il pericolo più grave è quello delistituzionale mentre la tensione monta nei diversi schieramenti. Lo sa il presidente, che ha sorprendentemente sciolto l’assemblea facendo sprofondare il paese nel caos, lo sanno le forze della coalizione delle sinistre che hanno contribuito a sbarrare la strada all’estrema destra, lo sanno i cittadini francesi che sono andati in massa a votare in un grande esercizio di democrazia che non si verificava dal 1997, con il 66,7% degli aventi diritto che si sono presentati alle urne.