Forte nubifragio sul Varesotto danni e viabilità in tilt

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un fortissimosi è abbattuto all’alba di venerdì 12 luglio sul. Unvento e anche la grandine hanno colpito in alcune zone della provincia lombarda. A causa della caduta di alberi sono state chiuse diverse strade. Il traffico è molto intenso lungo la strada tra Mornago (Varese) e Besnate. Alcuni alberi sono caduti anche sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate. A Varese numerose vie chiuse al traffico per allagamenti e sempre a causa della caduta di alberi.Leggi anche: Canton Ticino, tre morti dopo un violentoLa conta deiIl torrente Vellone è ancora sotto stretta osservazione a causa del rapido innalzamento del livello delle acque. Un’auto si è ribaltata sulla superstrada per Malpensa, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, all’altezza del Terminal 2, in direzione dell’autostrada A4 Milano-Torino.