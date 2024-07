Formia Proseguono gli appuntamenti e le esibizioni nello spazio del Formia Euro Sport Village

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 12 luglio 2024)– Continua senza pause in Piazza Aldo Moro, in pieno centro cittadino, “”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessorato allo. L’iniziativa culminerà domenica 14 luglio alle ore 21.00 con l’attesissima finale dei Campionatipei di calcio 2024 in programma tra Spagna e Inghilterra, che verrà trasmessa sul maxischermo L'articologlie ledel “” Temporeale Quotidiano. .