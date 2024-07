Fedez | sul ricovero Ricostruzioni da fantascienza

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così» . Lo ha detto, alias Federico Lucia, in una story pubblicata su Instagram dal Policlinico di Milano dove è stato ricoverato per «l'ennesima emorragia interna - ha spiegato l’artista - dovuta al fatto che.