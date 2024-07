Fedez e il chiarimento sulla sua salute | Niente abuso di alcol o droghe l’emorragia è dovuta alla rimozione del tumore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) In una story pubblicata su Instagram dal Policlinico di Milanoha voluto fare un «» sul suo stato di. Perché sta «leggendo articoli basatifantascienza, parlano di un miodi, e non è assolutamente così». Federico Lucia ha chiarito che il ricovero è dovuto all’ennesima «emorragia internaal fatto che laddove sono stato operato per ladelsono più fragile nell’avere ulcere ed emorragie interne». Ma, spiega il rapper, «fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore. Grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, spero mi dimettano oggi».ha spiegato che ora i suoi spettacoli sono in pericolo: «Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di si perché non vedevo l’ora di suonare.