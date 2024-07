Fantascienza Fedez dall' ospedale | come sta e per cosa è ricoverato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un piccolo "chiarimento" dovuto sulle sue condizioni di salute, spiegain una storia si Instagram. Il rapper dopo l'ultimo ricovero inspiega che sta "leggendo articoli basati sulla", che "parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così", ci tiene a sottolineare.è tornato ina causa dei una "emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell'avere ulcere ed emorragie interne". Non è la prima volta. Recentemente il ricovero per alcune ulcere aveva preoccupato i fan. "Fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore. Grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, spero mi dimettano oggi", annuncia Federico Lucia.