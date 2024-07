Ex Milan Mario Balotelli può tornare a giocare in Brasile Ecco dove

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 luglio 2024), l’ex attaccante rossoneropuò: c’è un club inche vuole il bomber italiano Expuò: c’è un club inche vuole l’attaccante italiano View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) ExpuòinLEGGI ANCHE Calciomercato, da Adrien Rabiot a Youssouf Fofana: centrocampo made in Francia per Fonseca? L'articolo Expuòinproviene da Daily. .