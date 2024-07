Ex Ilva Urso | Dall’Ue 320 milioni di prestito ponte

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 12 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 12 Luglio 2024, 16:32 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto la comfort letter dalla Commissione Europea per il “” di 320di euro per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. La notifica arriva direttamente dal ministro Adolfo: “La lettera esprime una valutazione positiva sui termini L'articolo Ex: “320di” proviene da Il Difforme. .