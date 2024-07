Esporte Clube Bahia-Cuiaba sabato 13 luglio 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nell’unico incontro in programma, l’di Rogerio Ceni e ildi Petit si affrontano all’Arena Fonte Nova di Salvador per il Diciassettesimo Turno del Brasileirao. L’ Esquadrão de Aço ha l’obiettivo di difendere il quarto posto in classifica ottenuto grazie ai 30 punti raccolti nelle prime sedici giornate. L’InfoBetting: Scommesse Sportive e