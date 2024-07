Eminem | The Death of Slim Shady alterna lampi e sbadigli - Recensione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una delle maggiori sfide per un artista è quella di evolversi stilisticamente, senza però scontentare troppo i fan della prima ora, catturati da un determinato tipo di sound. Una sfida che risulta particolarmente ostica per i rapper, per i quali, molto spesso, l'album di debutto risulta poi il migliore della sua carriera (si pensi ai debutti folgoranti di Nas, Jay-Z e Snoop Dogg). Prima di tutto perché, per chi comunica prevalentemente con le parole, dopo anni ci sono sempre meno urgenza artistica e meno storie interessanti da raccontare. Il secondo motivo è la difficoltà, soprattutto per i rapper della cosiddetta old school, di tenere il passo con le ultime tendenze musicali, che oggi vedono trionfare le sonorità ipnotiche e "dopate" della trap, senza ripetere pedissequamente le sonorità di 10-20 anni fa.