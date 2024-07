Elena Cecchini Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su strada | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Seconda partecipazione della carriera alleperche tornerà a disputare la prova in linea per la prima volta da Rio 2016. La veterana friulana è stata inserita nel quartetto soprattutto per compiti da gregaria per le compagne e per portare esperienza alla selezione. Difficile che abbia chance di medaglia, vista la qualità delle altre tre, con Longo Borghini e Balsamo che dovrebbero essere le punte di diamante. Mapotrà ricoprire un ruolo prezioso. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Udine, 25 maggio 1992 Sport e discipina:su(prova in linea) Quando gareggia: domenica 4 agosto .