Ecco svelata la nuova Fiat Grande Panda!

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel giorno del 125esimo anniversario del marchio,svela lagenerazione della, un’evoluzione dell’iconica citycar italiana che si prepara a conquistare il pubblico con il suo design rinnovato, la tecnologia all’avanguardia e la scelta di motorizzazioni elettriche e ibride In occasione dei festeggiamenti per i 125 anni del marchio, è stata presentata in anteprima mondiale lagenerazione dellaal Lingotto di Torino. Laè ora più spaziosa e moderna, ma conserva elementi che richiamano la tradizione del marchio. Lamantiene le forme squadrate e robuste che l’hanno resa celebre, strizzando l’occhio alladegli anni ’80 con elementi come i fari anteriori a LED Pixel e il montante C con logo