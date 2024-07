EA FC 25 Closed Beta Data Di Rilascio E Come Ricevere Il Codice

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel mese di agosto Electronic Arts smisterà dei codici per accedere alladel nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 25. Abitualmente i test cominciano entro i primi 10 giorni del mese per terminare poi durante la prima settimana di settembre. Per poter partecipare alla selezione ela mail con ildellachiusa bisogna autorizzare la software house canadese ad inviarvi delle comunicazioni. Per effettuare questa procedura dovete recarvi sul vostro profilo ea ( Questo è il link poi dovrete effettuare il login con le vostre credenziali ) e dal menu di sinistra selezionate la voce Preferenze E-Mail. A questo punto spulciate la casella perle informazioni su prodotti, notizie, eventi e promozioni. Successivamente selezionate la frequenza e selezionate “in qualsiasi momento”.