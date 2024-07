Droga cani cinofili ne trovano mezzo chilo alle Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 -della polizia di Stato hanno scoperto oltre 500 grammi di, tra marijuana e cocaina, quasi tutta in un colpo solo in via del Fosso Macinante, nei pressi dellea Firenze. Alcune dosi di cocaina, già in involucri pronti allo spaccio, è stata scovata inoltre nell'auto di un marocchino non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. La polizia lo ha fermato nei pressi di via Palazzuolo e lo ha messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della questura per gli accertamenti necessari. Tali attività hanno fatto parte di un controllo per il rintraccio di immigrati irregolari disposto dalla questura, che ha portato a identificare oltre 500 persone da parte degli equipaggi delle Volanti in poche ore.