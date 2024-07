Doppietta di Philipsen al Tour Pogacar resta maglia gialla

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il belga si impone in volata sul traguardo di Pau, domani al via il week-end sui Pirenei PAU (FRANCIA) - Secondo successo in volata per Jaspersulle strade delde France 2024. Il 26enne corridore belga del team Alpecin-Deceuninck, già vincitore sul traguardo di Saint Amand Montrond, s .