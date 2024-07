Doppia gaffe di Biden al vertice Nato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 luglio 2024) 7.28 "Ho battuto Trump una volta e lo farò ancora: sono qui per finire il lavoro". Così, al termine dela Washington, Joeribadisce la sua determinazione a correre di nuovo per la Casa Bianca. Ma durante il discorso il presidente Usa inciampa in due: chiama il presidente ucraino Zelensky "Putin" e la sua vice Kamala Harris "Trump". E aumenta nel Partito democratico la pressione per un suo passo indietro.