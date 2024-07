Donne incinte in carcere? Non è la miglior strada Puntare sugli istituti di custodia attenuata ma costano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Lepotranno andare in”. Una frase d’effetto che sembra aver messo le proprie radici nel nostro ordinamento, visto che l’articolo 12 del Ddl (diventato legge) Nordio rende, tra l'altro, facoltativo l'attuale obbligo di rinvio della pena per lein gravidanza e le madri con figli sotto l'anno. Una norma, questa, che ha già fatto storcere il naso a molti, anche sul fronte governativo, con il Guardasigilli che promette la ricerca di soluzioni il più equilibrate possibile; ma che dall’altro lato ha fatto esultare coloro che fin da subito hanno invocato pene più severe per fronteggiare il fenomeno delle “borseggiatrici in gravidanza o con figli piccoli”, di cui tutti abbiamo sentito parlare. Ma basta una semplice norma di legge ad arginare una piaga sociale di siffatta portata? E soprattutto, che portata applicativa può avere in un sistema carcerario come quello italiano? Esistono delle alternative? Affaritaliani.