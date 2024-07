Dl sport | Zanella Avs ' in arrivo ennesimo scempio ambientale il governo si fermi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Il Dl(n. 71) contiene l': in vista dell'organizzazione dei Giochi olimpici, nei pressi dell'area Vallaccia, l'acqua del torrente lombardo Aqua Granda, noto come Spöl, sarà riversata in un bacino usato per la neve artificiale". Lo dice Luana, capogruppo di Avs alla Camera. "L'Aqua Granda è un fiume di importanza cruciale per il territorio montano dell'area di Livigno da cui parte per sfociare nell'Inn svizzero, sia dal punto di vista paesaggistico che della biodiversità: la compromissione del deflusso minimo vitale, complice anche la crisi climatica in atto e le attuali concessioni idroelettriche, rischia di produrre gravissime minacce all'ecosistema fluviale e agli habitat naturali presenti e tutelati in qualità di siti della rete Europea Natura 2000", spiega