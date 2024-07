Decine di cetacei morti in uno spiaggiamento di massa in UK | 12 globicefali sottoposti a eutanasia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2024) In unodiavvenuto sull'isola di Sanday (Regno Unito) hanno perso la vita 77. Dodici esemplari sono stati trovati ancora in vita dai soccorritori, ma sono stati soppressi con l'a causa delle gravi condizioni. Forse il branco si è arenato dopo aver seguito una femmina in difficoltà, ma non ci sono conferme. .