Dati Invalsi 2024 Veneto terra di eccellenze Istituti tecnici tallonano i licei | l’analisi dell’USR

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono stati presentati ieri i risultati dei test. L'USR per il, in una nota, analizza i risultati: "Ilsi confermadi. L’ultima fotografia scattata sui livelli di apprendimento della scuola italiana, il rapporto, mostra il 23 per cento degli studenti e delle studentesse che si attestano a livello di “eccellenza accademica” al termine del secondo ciclo di studi (il 25 per cento nel primo ciclo)". L'articolo, “di”:. .