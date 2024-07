Dante censurato per gli studenti musulmani la docente torna in servizio dopo un periodo di malattia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladi una scuola media di Treviso, che aveva suscitato polemiche per aver "Alighieri sostituendolo con Giovanni Boccaccio per non urtare la sensibilità di due famiglie musulmane, èta a scuolaundi, come segnala Il Gazzettino. Laaveva fatto chiedere ai genitori degli alunni il via libera per poter parlare di, ma aveva deciso di sostituire il Sommo Poeta con il Boccaccio per evitare problemi. L'articolo” per gli, lainundi. .