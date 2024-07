Dagli intramontabili modelli cat-eye e con lenti XXL fino alla riscossa degli oval shaped I black sunglasses più chic e moderni per tutte le tasche

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Modello oversize a farfo cat-eye gendeless? Conoppure squadrate ad alto impatto grafico? Nella stagione d’oroocchiali neri da sole, urge un veloce recap su quali siano i design – e i materiali – di ultimissima tendenza. Occhiali da sole: come abbinarli con stile in base al look X Partendo naturalmente sulle maison di moda che sono da sempre il riferimento indiscusso per orientarsi sulle novità di stile.