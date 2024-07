Da Luigi XVI a oggi | il gilet è il nuovo trend dell’estate

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 12 luglio 2024) Life&People.it La moda estiva si caratterizza per il ritorno delo blazer, vera e propria tendenza nei mesi caldi. Sempre più diffuso lo stile alla garçonne, riporta in auge uno dei capi più versatili del guardaroba maschile. Ilche spopola addosso a fashioniste, modelle e star si presenta sotto forma di giacca elegante o blazer; un pezzo ibrido perfetto per la mezza stagione e l’estate, uno smanicato da utilizzare per arricchire l’armadio o rendere originale anche il più semplice dei look. Dagli anni 90 all’estate 2024 Indossare ilè una tendenza moda nata negli anni 90 ma che è esplosa all’inizio degli anni 2000: chi ha vissuto la giovinezza in quegli anni può ricordare che questo capo è stato protagonista nelle lunghe notti d’estate, indossato con minigonne e pantaloni tre quarti, sopra a una canottiera che s’intravedeva dalla scollatura.