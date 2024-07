Controlli al Centro Storico | scippano il cellulare ad un turista arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Nella giornata di ieri, i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato controlli. Nel corso dell'attività sono state identificate 89 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 36 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada. Ancora, nel corso del servizio, i poliziotti sono intervenuti su un autobus in via Foria per la segnalazione di un furto; gli agenti, dopo essere saliti a bordo, hanno notato alcuni passeggeri che avevano fermato due soggetti e, in quei frangenti, sono stati avvicinati da una giovane la quale ha raccontato che i due, unitamente ad un terzo soggetto che era sceso qualche fermata prima, avevano asportato il telefono al padre.