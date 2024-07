Confindustria | La crescita è lenta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 luglio 2024) 13.20 "Il Pil in Italia cresce poco. E' una".Così il Centro Studi dicon l'analisi di luglio. Nel secondo trimestre 2024, "i servizi frenano, pur restando in". Prosegue "il calo nell'industria, che ha prospettive fiacche". Buoni segnali per i consumi, mentre "investimenti ed export tengono ma non trascinano". "Il timido taglio dei tassi della Bce non è ancora visibile per famiglie e imprese.Inflazione ancora alta in Eurozona e Usa.Sale il prezzo del petrolio".