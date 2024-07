Cina | Qinghai antilopi tibetane gravide migrano a Hoh Xil

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Xining, 12 lug – (Xinhua) –avvistate vicino al lago Zonag nella riserva naturale di Hol Xil, nella provincia nord-occidentale cinese del, il 7 luglio 2024. Ogni anno, decine di migliaia dia Hoh Xil tra maggio e luglio per partorire, e lasceranno l’area insieme alla loro prole in agosto. Il lago, nel cuore di Hoh Xil, e’ noto come la “sala parto” di questa specie. (Xin) Agenzia Xinhua.