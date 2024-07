Choc in ospedale l’infermiera Antonella muore durante il turno davanti ai colleghi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dramma in corsia:ildi lavoro. La tragedia si è consumata in pochi attimi, sotto gli occhi dei. A dare la triste notizia è stato il sindacato. Nel mondo della sanità èaveva 54 anni. Piange un intero comparto di lavoratori. E divampa la polemica sule condizioni in cui prestano servizio gli operatori sanitari, spesso costretti a turni molto pesanti. “Oggi è stato molto difficile lavorare, ho visto più di una collega con gli occhi lucidi, ma purtroppo non abbiamo potuto interrompere le nostre attività, benché lo avremmo fatto ben volentieri! Certe volte si dovrebbe poter interrompere tutto, per riunirsi in un abbraccio collettivo, anche senza proferire una parola”, ha commentato sui social Laura, una collega di