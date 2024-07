Cdp aumentano quote rosa e consiglieri | 7 donne su 16 membri

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 12 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 12 Luglio 2024, 11:34 L’elezione deidel nuovo consiglio di amministrazione di Cdp, Cassa depositi e prestiti, prevista per il 15 luglio, continua a far discutere, soprattutto riguardo alla questione delle. Dopo un’iniziale passo in avanti che aveva come obiettivo la diminuzione delle, si è presa la L'articolo Cdp,: 7su 16proviene da Il Difforme. .