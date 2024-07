Carta Blu UE permesso di soggiorno | nuovo modulo per datori Come fare e quando serve

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Decreto 152 del 18 ottobre 2023 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria numero 2021/1883 sulle condizioni di ingresso edei cittadini di paesi extra UE che intendono svolgere lavori altamente qualificati in uno stato membro dell’Unione europea: la cosiddettaBlu UE. Il decreto, nell’adeguare l’ordinamento italiano a quello europeo, si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati, prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, favorendo altresì una mobilità più agevole all’interno dell’Unione. Si tratta di ingressi in Italia fuori dalle quote.