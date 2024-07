Carceri – La dem Serracchiani | Il Governo sta facendo una serie di leggi e decreti che aumentano reati e detenuti vuole che esplodano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Ilstaunadichee i, creano situazioni disumane e alzano la tensione nelle: così i disordini sono favoriti”., ladopo l’ennesima rivolta: “Nelle prossime settimane voteremo un altro decreto farsa” Così la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora, a proposito della rivolta avvenuta ieri sera all’interno della casa circondariale di Trieste ‘Ernesto Mari. “Nelle prossime settimane voteremo un altro decreto farsa che non produrrà nessun effetto e pure le nuove assunzioni non risolveranno una cronica carenza di organico. A Trieste i mali che affliggono il sistema carcerario italiano si stanno aggravando nel totale disinteresse della destra, come dimostra la reazione a pugno duro del presidente Fedriga, ma nessuno si illuda che situazioni disumane nellenon si riflettano all’esterno”.