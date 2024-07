Captain America | Brave New World il teaser e il poster rivelano un possente nemico

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)New, ile ilunI Marvel Studios hanno rilasciato il primotrailer e ildiNew, con Anthony Mackie nei panni di Capitan. In questo breve filmato apprendiamo che il Presidente Ross vuole fare di Cap un suo alleato, e all’eroe viene chiesto ancora una volta di servire a discrezione del governo degli Stati Uniti, come fece Steve Rogers durante la Seconda Guerra Mondiale. Isiah Bradley tenta in seguito di assassinare il Comandante in Capo, portando all’apparente rottura della nuova partnership tra Sam e Ross. Le rivelazioni al di là di questo sono poche, poiché si tratta di un; tuttavia, si intravede il Leader e si vede in azione il misterioso cattivo di Giancarlo Esposito (si dice che sia G.