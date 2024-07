Campania nella morsa del caldo fino a martedì 16 nuova allerta della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Centro FunzionaleRegione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di “Ondata di calore”: la criticità permarrà almenoalle ore 12 diprossimo. Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C,giornata di domani, sabato 13 luglio, e di 4÷6°C, nelle successive giornate, e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70÷80%, in condizioni di scarsa ventilazione. Le autorità locali competenti sono invitate ad attuare le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragilipopolazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più caldegiornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto.