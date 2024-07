Caldo record stop al lavoro agricolo fra le 12 30 e le 16 nei giorni a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 -alnei campi e sotto il sole dalle 12.30 alle 16. Il grandi questie le previsioni da bollino rosso hanno indotto il presidente della Regione Eugenio Giani, in accordo con la vicepresidente e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, ad emanare un'ordinanza contingibile ed urgente per vietare ilnei settorie florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole, in tutta la Toscana nelle ore più calde della giornata. A motivare la decisione, valida a partire da oggi e fino al 31 agosto, i rischi legati allo stress termico per il personale di questi settori e la necessità di prevenire conseguenze che possono essere anche gravi per la salute. In particolare, il divieto lavorativo sarà valido neipiù a, vale a dire quelli in cui la mappa indicata sul sito www.