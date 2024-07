Caldo da incubo e la prossima settimana sarà peggio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'Italiaintrappolata in una rovente bolla africana, spiegano i meteorologi Ilanomalo non molla la presa, anzi. Lainfatti andrà anchecon l'Italia intrappolata in una rovente bolla africana, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Ma quanto dura? Fino a quando saremo in balia di ondate di calore e temperature .